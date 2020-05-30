بعد توقف 3 أشهر.. يونيو مفتاح عودة الدوريات الكبرى

تستعد باقي الدوريات الكبرى

الأوروبية، للعو

دة من جديد، في يونيو المقبل، بعد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لمدة 3 أشهر،

ولكن دون حضور جماهيري.

وأعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عودة مباريات الليجا، يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة إشبيلية وريال بيتيس.





وتستكمل منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، يوم 17 يونيو المقبل، والدوري الإيطالي "كالتشيو" يوم 20 من الشهر ذاته.



