بعد توقف 3 أشهر.. يونيو مفتاح عودة الدوريات الكبرى

تستعد باقي الدوريات الكبرى الأوروبية، للعودة من جديد، في يونيو المقبل، بعد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لمدة 3 أشهر، ولكن دون حضور جماهيري.
وأعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عودة مباريات الليجا، يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة إشبيلية وريال بيتيس.
وتستكمل منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، يوم 17 يونيو المقبل، والدوري الإيطالي "كالتشيو" يوم 20 من الشهر ذاته.
بينما عادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، منذ أسبوعين، خلف الأبواب المغلقة.
فيما ألغي الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، بقرار حكومي، وتم منح اللقب لباريس سان جيرمان، كما منحت جائزة الهداف لكيليان مبابي مهاجم الفريق، وزميله أنخيل دي ماريا أفضل صانع ألعاب.