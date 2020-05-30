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تاريخ من العنصرية.. أستاذ علوم سياسية: احتجاجات فى بعض الولايات اعتراضا على مقتل الأفريقي الأمريكي

السبت 30/مايو/2020 - 11:10 ص
مظاهرات فى الولايات
مظاهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية إن تاريخ العنصرية موجود فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها، وخاصة أنه بالفترة الأخيرة بدأ أن يزيد عدد القتلى وهروب ذوى البشرة السوداء من الشرطة هناك، حيث أن عددهم سنويا يتجاوز الألف قتيل.

وأضاف "سنجر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة الخارجين عن القانون فى الولايات المتحدة تكون أعلى لفئة الأمريكيين الأفريقيين أكثر منها من أصحاب البشرة البيضاء، موضحا أن الشرطة تتعامل مع الأمر بطريقة أكثر هجومية معهم.

وأشار إلى أنه بالمقارنة مع أى شرطة فى العالم، فيعتبر الشرطة الأمريكية شديدة القسوى فى التعامل مع أى مواطن مشتبه به، لافتا إلى أن العلاقة بين البيض والسود هناك بها وضع من المشاحنات، نظرا للمشاكل القديمة والعنيفة التى كانت تحدث.

وأوضح أن هناك بعض الأفرقيين الأمريكيين يتعرضوا للقتل من شرطيون أصحاب بشرة سوداء مثلهم أيضا، لافتا إلى أنه فى بعض الولايات حدثت بعض المظاهرات بها بإعتبار أن الغضب أو عدم الرضا بالنسبة للأفريقي فى المجتمع الأمريكي كبيرة وملحوظة فى ظهور الأعداد الخاصة بالمحتجين، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل تحدى لترامب بجانب تحدى الصين وفيروس كورونا.

وأكد أن الرئيس ترامب يعتبر أنه يقوم بتمثيل الدولة التى تقوم ببناء مؤسساتها مرة أخرى بعد حالة من الإنهيار منذ وجوده بالولايات المتحدة منذ 13 عام، حيث أنه منذ عام 2003 تم تغيير تغيرات سياسية كثيرة، والتى كانت صائبة إلى حد كبير لمواجهة مجموعات داخلية أمريكية تحاول أن تنهكها.

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