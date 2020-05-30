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فن

مع السلامة يا عم حسن.. منى ممدوح تنعى حسن حسنى

السبت 30/مايو/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت النجمة منى ممدوح النجم حسن حسنى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت منى ممدوح ناعية :"إن لله وإن إليه راجعون .... مع السلامة يا عّم حسن يا طيب هتوحشنا أوي ".


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توفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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