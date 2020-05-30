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منوعات

تتبرأ منه.. زوجة الضابط الأمريكي المتهم بقتل رجل أسود تعلن انفصالها عنه.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت زوجة الضابط الأمريكي العنصري، المتهم بقتل رجل أسود، رغبتها في الانفصال عنه، وأنها سترفع دعوى لتطليقها منه، بعد ما قام بفعل مشين.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السيدة كيلي تشوفين، زوجة الضابط الأمريكي الذي اعتدى على المواطن صاحب البشرة السمراء بشكل عنصري، ونتج عنه وفاة ذلك المواطن، قدمت العزاء لأسرة جورج فلويد، وأعلنت أنها ستنفصل عن زوجها بسبب ما تسبب فيه.


وأضافت السيدة كيلي، أنها لم تتخيل أن زوجها عنصري ويعاني من أمراض نفسية قد تؤدي إلى أذى شخص بريء كما فعل مع جورج.


كما ذكرت كيلي أنها واجهت زوجها بما قام به، ولم يظهر عليه أي نوع من الندم، وأكد أنه قام بذلك عن عمد، مما دفعها إلى طلب الطلاق منه.
 

جدير بالذكر أن الضابط الأمريكي تم التقاط مقطع فيديو له وهو يضرب جورج فلويد حتى الموت في الشارع، وتسبب ذلك في إلقاء القبض عليه وفصله عن العمل وتحويله للتحقيق.
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