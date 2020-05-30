ماجدة منير: صفحتي على فيس بوك اتسرقت بسبب دوري في الاختيار ..فيديو

سوف يحقق صدى كبيرا لهذه الدرجة. قالت الفنانة ماجدة منير إحدى أبطال مسلسل الأختيار ، أنها فوجئت برد فعل كبير بعد دورها في المسلسل، ولم تكن تعتقد أن دورها "أم تكفيري"





وأوضحت ماجدة منير في حوارها التلفزيوني ببرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن ردود الأفعال حول دورها في الاختيار، لم تتوقف فقط على الجمهور، بل وصلت للنقاد والمخرجين والصحفيين، كما زادت عليها عروض العمل من قبل المخرجين.





وأشارت ماجدة منير إلى أن صفحتها علي فيسبوك تمت سرقتها بعد دورها في مسلسل الاختيار ، موضحة أن ردود الأفعال على دورها لم تكن تتوقعه إلى هذا الحد.





ولفتت ماجدة منير إلى أن الأشخاص المقربين منها، عندما شاهدوا المسلسل لأول مرة لم يعرفوها، وميزوها فقط من خلال نبرة صوتها، نظرا لتقمصها الشخصية بشكل جيد.





وتابعت أنه على الرغم من أن دورها في المسلسل كان صغيرا، إلى أنه حاز على إعجابها ، نظرا للمشاعر التي حظيت بها مشاهد الشخصية.



