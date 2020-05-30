أجواء ربيعية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات ب هيئة الأرصاد ، أن الأسبوع الماضي شهد حالة من الطقس المعتدل على أغلب مدن ومحافظات مصر، مشيرا إلى أن هذا الاعتدال يصاحبه نشاط للرياح على بعض الأماكن فى أوقات متفرقة.









وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن طقس الآن يعتبر من الأجواء الربيعية المعتادة التى تتعرض لها مصر، والذى يتخلله فى بعض الأحيان ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة المرتفعة.









وأضاف أنه بالنسبة لهذا التوقيت من العام، تعتبر درجة الحرارة فى مصر حول المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن النصف الثانى من فصل الربيع يسجل أعلى درجة حرارة مدار العام، فكان الارتفاع الشديد بها فى شهر رمضان طبيعي.









وأفاد بأنه من المتوقع استمرار الاعتدال فى درجات الحرارة اليوم وغدا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن نشاط الرياح سيؤدى إلى وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.









وأوضح أنه بدءا من يوم الاثنين القادم، ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مرة أخرى، ولكن بشكل طفيف، حيث ستصل إلى 35 أو 36 درجة، أى أنها تعتبر ارتفاعات طبيعية.