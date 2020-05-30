القلب النابض للريدز.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد ستيفن جيرارد.. شاهد

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد أسطورته ستيفين جيرارد، والمدير الفني لفريق رينجرز الاسكتلندي الـ 40.









وكتب نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البعض وصفه بالأفضل في مركزه والأكثر تكاملا، البعض الآخر يرى أنه من الرائع أنهم لعبوا بجواره، وأما عن المنافسين فقد أشادوا بمستواه الاستثنائي".





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وأضاف الحساب الرسمي لنادي ليفربول: "البعض اتفق أنه من الأفضل في التاريخ، ونحن نرى فيه القائد الملهم والمؤثر، كل عامل والقلب النابض للريدز بخير".









يذكر أن جيرارد لعب بقميص ليفربول في الفترة من 1998 حتى 2015، شارك خلالهما في 710 مباريات، وهو ثالث أكثر لاعب يلعب مباريات بقميص الريدز على مر التاريخ.









ويستعد ليفربول حاليا لاستئناف الدوري الإنجليزي، المقرر عودته 17 يونيو المقبل، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا.







