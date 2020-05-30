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منوعات

روشتة قديمة تكشف سر جمال زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي.. فيديو وصور

السبت 30/مايو/2020 - 01:01 م
السيدة جاكي كينيدي
السيدة جاكي كينيدي
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بشرة نقية وشعر أملس مثالي، تمتعت جاكي كينيدي زوجة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي بجمال طبيعي بدون تدخل الجراحات التجميليلة أو الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل، وحافظت على جمالها لعدة عقود حتى أصبحت رمز أنيق للسيدات خلال الستينيات، وطوال هذه السنوات كان جمالها سر لم يتوصل إليه أحد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد كانت جاكي كينيدي التي توفيت في عام 1994 عن عمر 64 عام، كانت عميلة دائمة في عيادة طبيب الجلدية إرنو لازلو، الذي كانت تتواجد مارلين مونرو في عيادته باستمرار، وقبل بضعة أسابيع فتح معهد الدكتور إرنو لازلو، ارشيفهم للعرض بمتحف الماكياج.


وتم افتتاح هذا المتحف للكشف عن نظام العناية بالبشرة لجميلات القرن الماضي، ومنهن جاكي كينيدي، ومارلين مونرو، وتم عرض روشتة قديمة بتاريخ الخامس من يناير عام 1963، للسيدة جاكي كينيدي، تم كتابتها على الآلة الكاتبة.

وكانت لا تضع أي كريمات او زيوت على وجهها، تنفيذا لنصيحة الطبيب الأولى، وإلا ستظهر الرؤوس السوداء والبثور، وبدلا من ذلك استخدم الزيوت والكريمات على الجسم والذراعين والساقين.

ونصحها بضرورة التعرض إلى الشمس بشكل يومي، دون الخوف من اسمرار بشرتها، أن البقع الناتجة عن الشمس ستزول ولكن ستجل البشرة أكثر جمالا وإشراقا في فصل الخريف.

واعتمد دكتور الجلدية على وصف حمية غذائية لها غنية بالبروتين لتغذية بشرتها، بدلا من استخدام أيا من مستحضرات التجميل، وهذه تفاصيلها:

الإفطار: بيضتان مسلوقتان ، مع العسل والشاي والحليب منزوع الدسم.

الغداء: لحم البقر المشوي، جبن قريش أو شيء من هذا القبيل، حليب منزوع الدسم

العشاء: لحم، سلطة الجرجير أو أي نوع من الخضار


روشتة قديمة تكشف سر جمال زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي.. فيديو وصور
روشتة قديمة تكشف سر جمال زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي.. فيديو وصور
روشتة قديمة تكشف سر جمال زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي.. فيديو وصور
روشتة قديمة تكشف سر جمال زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي.. فيديو وصور
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