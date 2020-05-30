شبكة اتجار في الأعضاء البشرية.. الجنايات: تأجيل تجديد حبس 4 متهمين لجلسة 6 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، نظر تجديد حبس 4 متهمين لاتهماهم بتكوين شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية، واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والرشوة لجلسة 6 يونيه.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. على عمارة.





والمتهمين هم سماح ح، وماهر م، وسمر ح ع وحسام س.



