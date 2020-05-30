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حوادث

شبكة اتجار في الأعضاء البشرية.. الجنايات: تأجيل تجديد حبس 4 متهمين لجلسة 6 يونيو

السبت 30/مايو/2020 - 12:34 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، نظر تجديد حبس 4 متهمين لاتهماهم بتكوين شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية، واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والرشوة لجلسة 6 يونيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. على عمارة.

والمتهمين هم سماح ح، وماهر م، وسمر ح ع وحسام س.

وأكدت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية والتى ترفضها الشرائع والأديان، وكونوا تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية، وأنهم اشتركوا فى إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
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