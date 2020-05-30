حبس تاجر حجب 2 طن و400 كجم من السكر لرفع سعرها بالإسكندرية

أمرت نيابة برج العرب بالإسكندرية بحبس صاحب سوبر ماركت، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه لحجبه عن السوق 2 طن و400 كجم من السكر لرفع سعره.
وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام المدير المسئول عن سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال حجب السلع الغذائية الأساسية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع وعدم عرضها للبيع للجمهور.
عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المخزن وضُبط بداخله 120 بالته من السكر بإجمالي وزن 2 طن و400 مجهولة المصدر بدون مستندات.
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تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.