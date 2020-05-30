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حوادث

قضايا الإرهاب المهمة المنعقدة في محاكم طرة وأكاديمية الشرطة هذا الأسبوع

السبت 30/مايو/2020 - 12:45 م
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات
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أحمد مهدي
عادت الجلسات والقضايا اليوم السبت، في مجمع محاكم دوائر الإرهاب بطرة، وأكاديمية الشرطة بعد انتهاء أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ونظرت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محكمة الجنايات، أمر تجديد حبس 4 متهمين لاتهماهم بتكوين شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية، واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والرشوة، وقررت المحكمة تأجيل أمر تجديد الحبس لجلسة 6 يونيه.

- فض اعتصام رابعة:
يوم الاثنين الأول من يونيو تنعقد الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام رابعة ".

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

- ممدوح حمزة:
كما تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، في القضية رقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ "التحريض على العنف" وذلك لجلسة 1 يونيو.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات، عدة اتهامات للمذكور، منها التحريض على العنف، وارتكاب جريمة إرهابية بإستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام.

- فض اعتصام النهضة:
يوم الثلاثاء الثاني من يونيو تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

- داعش الصعيد:
كما تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، يوم الثلاثاء إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

- حرق كنيسة كفر حكيم:
كما تنعقد يوم الثلاثاء في أكاديمية الشرطة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، للنطق بالحكم على متهمي"حرق كنيسة كفر حكيم".

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس احمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي و طارق ابراهيم احمد زايد عيد و أشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن.

- عنف طلعت حرب:
ويوم الاربعاء 3 يونيو، تنظر الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث طلعت حرب".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة و الخاصة، وحيازة ألعاب نارية، و التعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.
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