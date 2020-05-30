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حوادث

رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
قرر المستشار عبد الله الأعصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم. 

كان ذلك أثناء قيامه وبرفقته مساعدوه من قيادات المحكمة بتفقد قاعات المحكمة وأروقتها والاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وشدد على جميع المسئولين بالمبني على اتباعها وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء. 

وتابع المستشار الأعصر سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضی وخدمة المتقاضين. 

صرح بذلك المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي المعالي رئيس المحكمة.
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور
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