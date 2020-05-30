شاهد.. محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجان لإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

أعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بالتنسيق مع مدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، اعتبارًا من صباح اليوم السبت، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجاري.





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وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد محافظ الغربية على ضرورة متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأشار المحافظ أنه جار دراسة عمل بعض التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بالطرق السريعة دخولا وخروجا، وبما يساهم في انسياب الحركة المرورية.





كما وجه رحمي جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، مشددًا خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الإشغالات والاستفادة من فترة حظر التجول فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير والتعقيم.





وأكد اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الأجرة والسرفيس بالغربية، انه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.