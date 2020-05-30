بعد انهيار عقار سكني.. العثور على رضيع حي تحت الأنقاض.. صور

أنقذ بعض المواطنين القريبين من منطقة سونورنا الهندية ، رضيعا من تحت الأنقاض بعد انهيار عقار سكني في وقت متأخر من الليل.

حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، أن بعض المواطنين شعروا بهزة أرضية في منطقة سونورنا فظنوا انه زلزال ولكن بعد أن اتبعوا صوت الهزات وجدوا أنه انهيار عقار .





بدأ المواطنون ينتشلوا جثامين السكان الذين انهار فوقهم المنزل و طلبوا الإسعاف لإنقاذ الأشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة ، وبعد انتهائهم فوجئوا بطفل رضيع تحت الأنقاض.





قام الرجال بانعاشه في اللحظات الأخيرة بعد أن ظنوه ميتا ، و لكن كتبت له الحياة مرة آخرى و أخذته الاسعاف إلى المستشفى ليتلقى العلاج .





و تبين أن الطفل تناول طينا من الأرض بعد الانهيار مما تسبب في انيداد جهازه التنفسي و فقدانه للوعي و لكن انقذه الرجال في اللحظات الاخيرة.

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