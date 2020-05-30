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منوعات

بعد انهيار عقار سكني.. العثور على رضيع حي تحت الأنقاض.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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مريم صليب
أنقذ بعض المواطنين القريبين من منطقة سونورنا الهندية ، رضيعا من تحت الأنقاض بعد انهيار عقار سكني في وقت متأخر من الليل. 
حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، أن بعض المواطنين شعروا بهزة أرضية في منطقة سونورنا فظنوا انه زلزال ولكن بعد أن اتبعوا صوت الهزات وجدوا أنه انهيار عقار . 

بدأ المواطنون ينتشلوا جثامين السكان الذين انهار فوقهم المنزل و طلبوا الإسعاف لإنقاذ الأشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة ، وبعد انتهائهم فوجئوا بطفل رضيع تحت الأنقاض. 

قام الرجال بانعاشه في اللحظات الأخيرة بعد أن ظنوه ميتا ، و لكن كتبت له الحياة مرة آخرى و أخذته الاسعاف إلى المستشفى ليتلقى العلاج . 

و تبين أن الطفل تناول طينا من الأرض بعد الانهيار مما تسبب في انيداد جهازه التنفسي و فقدانه للوعي و لكن انقذه الرجال في اللحظات الاخيرة. 
بعد انهيار عقار سكني.. العثور على رضيع حي تحت الأنقاض.. صور
بعد انهيار عقار سكني.. العثور على رضيع حي تحت الأنقاض.. صور
بعد انهيار عقار سكني.. العثور على رضيع حي تحت الأنقاض.. صور
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