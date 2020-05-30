أمن دار القضاء العالي يمنع المواطنين من دخول المبنى بدون الكمامة.. صور

وقرر المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض - معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجية اعتبارا من صباح اليوم.





جاء ذلك أثناء قيام وبرفقته مساعدوه من قيادات المحكمة بتفقد قاعات المحكمة وأروقتها والاطمئنان على تعقيمها وا تباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وشدد على جميع المسئولين بالمبني على إتباعها وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات دولة رئيس الوزراء.





وتابع سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضی وخدمة المتقاضين .



