AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن دار القضاء العالي يمنع المواطنين من دخول المبنى بدون الكمامة.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 01:07 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
حرصت الأجهزة الأمنية بدار القضاء العالي والأفراد، على ارتداء الكمامة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، ومنع دخول أي شخص المبني بدون ارتداء الكمامة .

وقرر المستشار  عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض - معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجية اعتبارا من صباح اليوم.

جاء ذلك أثناء قيام وبرفقته مساعدوه من قيادات المحكمة بتفقد قاعات المحكمة وأروقتها والاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وشدد على جميع المسئولين بالمبني على إتباعها وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات دولة رئيس الوزراء. 

وتابع سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضی وخدمة المتقاضين .

صرح بذلك المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة.
أمن دار القضاء العالي يمنع المواطنين من دخول المبنى بدون الكمامة.. صور
أمن دار القضاء العالي يمنع المواطنين من دخول المبنى بدون الكمامة.. صور
أمن دار القضاء العالي يمنع المواطنين من دخول المبنى بدون الكمامة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعادة العمل بمحكمة استئناف القاهرة مع منع الأهالي من الحضور واتخاذ تدابير صحية وأمنية

الاستئناف: تأجيل الجلسات بالمحكمة لـ 16 أبريل

خالد القاضي يطلق إصدارا رقميا لكتابه الجديد.. دار القضاء العالي رمز العدالة وقدسية القضاء

محكمة النقض تؤجل جلساتها لـ 14 مايو المقبل إداريا

النقض تعلن إجراءاتها الوقائية قبل بدء العمل بالمحكمة

مجلس الدولة يستعد للقاء المتقاضين الاسبوع المقبل..وطلبات بوحدة تعقيم ذاتى

ترشيحاتنا

وفاة لاعب منتخب بوليفيا بسبب فيروس كورونا

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

فيديوجراف.. قصة فيديو هجوم كلب على طفل من ذوي القدرات الخاصة

بسبب ظهوره إعلاميا.. الأهلي يغرم جونيور أجايي 250 ألف جنيه

بعد إصابة رجل وسيدة.. الأمن العام يضبط 5 أطراف بينهم خصومة ثأرية

طيران الهند يعيد رحلة طيران متجهة إلى موسكو من منتصف الطريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مقابر لسكان القاهرة إلى أكبر مقر تجارى.. شارع عبد العزيز أنشأه الخديو إسماعيل رشوة للوالى العثمانى

بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني