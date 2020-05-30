أمن دار القضاء العالي يمنع المواطنين من دخول المبنى بدون الكمامة.. صور

حرصت الأجهزة الأمنية بدار القضاء العالي والأفراد، على ارتداء الكمامة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، ومنع دخول أي شخص المبني بدون ارتداء الكمامة .
وقرر المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض - معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجية اعتبارا من صباح اليوم.
جاء ذلك أثناء قيام وبرفقته مساعدوه من قيادات المحكمة بتفقد قاعات المحكمة وأروقتها والاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وشدد على جميع المسئولين بالمبني على إتباعها وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات دولة رئيس الوزراء.
وتابع سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضی وخدمة المتقاضين .
صرح بذلك المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة.