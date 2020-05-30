العروض تنهال على كابوريا لاعب الزمالك





وترغب عدة أندية في التعاقد مع لاعب الزمالك كابوريا لتدعيم صفوفها بخدماته خلال الفترة القادمة .





من جانبه .. أكد كابوريا أنه أرجأ مناقشةهذه العروض فى الوقت الحالى انتظارا لنهاية فترة الإعارة مع طلائع الجيش ثم تحديد موقفه مع الزمالك خاصة أنه مازال مرتبطا بعقد ممتد مع القلعة البيضاء .







ويأمل أحمد كابوريا في تحديد مصيره فى الزمالك ليتخذ اللاعب قرارا بدراسة كل العروض المقدمة إليه خلال الفترة المقبلة لتحديد وجهته ومصيره خلال المرحلة المقبلة.







ويعكف حاليًا الفرنسى باتريس كارتيرون، وبالتشارور مع إدارة الزمالك على بحث مستقبل لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى.

تلقى أحمد موسى كابوريا لاعب نادى الزمالك المعار إلى نادى طلائع الجيش العديد من العروض المختلفة من أندية الدورى الممتاز الراغبة فى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.