برلمانية تطالب الحكومة بالتصدي للصفحات الوهمية المروجة لعلاج كورونا

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التصدي للصفحات الوهمية الكاذبة التي تروج لبروتوكولات علاج لفيروس كورونا خاطئة وليست علمية وتستهدف المخاطرة بصحة المواطنين، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والوحيدة التي يتم تطبيقها، وفقا لما تم توافره من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس.

ولفتت فهيم، في بيان لها،إلى أن هذه البروتوكولات ستؤدي إلى تشتيت عقول المواطنين وحدوث إرباك لدى الفرق الطبية داخل المستشفيات، ففي الوقت الذي تحاول فيه وزارة الصحة إصدار تطبيقات لرفع وعي المواطنين، ما زالت هناك أيادي خبيثة تحاول العبث بوعي وصحة الشعب المصري من خلال تداول تلك العلاجات التي تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك محاولات إرهابية خسيسة تريد إحباط الخطوات التي تتخذها وزارة الصحة من خلال نشر بروتوكولات علاج خاطىء، وذلك للتشويش على البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة سواء في المستشفيات او الخاص بالعزل المنزلي.