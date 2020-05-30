لدعم مواجهتهم لـ كورونا.. برلماني يشيد بالاستجابة الفورية من الحكومة لمطالب الأطباء

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بالقضايا المهمة التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى لقائه العاجل مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية خاصة ما يتعلق بمستجدات الوضع فى أزمة كورونا وعرض المشاكل التى تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى.





وأكد "مرشد " فى بيان اصدره اليوم على اهمية حرص الحكومة على استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التى تم تخصيصها للعمل فى مستشفيات العزل الجديدة والتأكيد على تخصيص اماكن لعزل أعضاء الفريق الطبى من مصابى كورونا فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية ومعاملة شهداء كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.





وأشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، بتأكيد رئيس الوزراء على توسيع إجراء تحاليل الpcr للطواقم الطبية فورًا وتأكيد رئيس الوزراء على أنه لاخلاف على اعتبار شهيد كورونا من الأطباء خلال مواجهتهم مع كورونا كشهداء الجيش والشرطة وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر.



