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فن

حسام داغر ناعيًا حسن حسنى: آخر الرجال المحترمين فى ذمة الله

السبت 30/مايو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعى النجم حسام داغر النجم حسن حسنى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بكلمات مؤثرة.

حيث كتب داغر: "الرحمة للاستاذ .. و العزاء لينا .. اخر الرجال المحترمين في ذمة الله .. سلام يا عم حسن هتوحشنا حكاياتك و قعدتك الحلوه و حبك للحياة .. استعدوا لرحيل احبابكم و اشبعوا منهم قبل فوات الاوان ..".


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توفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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