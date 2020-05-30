مشروع قانون لمعاملة شهداء كورونا من جيش مصر الأبيض كالقوات المسلحة والشرطة

قرر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون لمعاملة جميع من يتعرضون للاستشهاد من جيش مصر الابيض داخل المنظومة الصحية المصرية خلال مواجهتهم مع فيروس كورونا مثل شهداء قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.





وقال "عامر" فى بيان له اصدره اليوم ان الأطباء والصيادلة واطقم التمريض وجميع العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية يستحقون ان ننحى أمامهم تقديرا واحتراما لانهم لم يترددوا لحظة فى مواجهتهم مع فيروس كورونا وهم يعلمون تمام العلم انهم من الممكن ان يتعرضوا للإصابة بهذا الفيروس اللعين.





كم أكد ان جميع أسر الشهداء من جيش مصر الابيض يجب تكريمهم واقل مايقدم لهم من تكريم هو معاملة شهدائهم وشهداء مصر الأبرار مثل شهداء الجيش والشرطة.