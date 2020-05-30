AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مشروع قانون لمعاملة شهداء كورونا من جيش مصر الأبيض كالقوات المسلحة والشرطة

السبت 30/مايو/2020 - 02:41 م
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
فريدة محمد
قرر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون لمعاملة جميع من يتعرضون للاستشهاد من جيش مصر الابيض داخل المنظومة الصحية المصرية خلال مواجهتهم مع فيروس كورونا مثل شهداء قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.

وقال "عامر" فى بيان له اصدره اليوم ان الأطباء والصيادلة واطقم التمريض وجميع العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية يستحقون ان ننحى أمامهم تقديرا واحتراما لانهم لم يترددوا لحظة فى مواجهتهم مع فيروس كورونا وهم يعلمون تمام العلم انهم من الممكن ان يتعرضوا للإصابة بهذا الفيروس اللعين.

كم أكد ان جميع أسر الشهداء من جيش مصر الابيض يجب تكريمهم واقل مايقدم لهم من تكريم هو معاملة شهدائهم وشهداء مصر الأبرار مثل شهداء الجيش والشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الرازق توفيق يكتب: تعظيم سلام لأبطال الجيش والشرطة وكتائب البالطو الأبيض

بعد زيادة مكافأة الامتياز.. برلماني: السيسى أول رئيس مصري ينتصر للأطباء

مشروع برلماني لاعتبار ضحايا فيروس كورونا بالجيش الأبيض شهداء حرب

صوت الشعب يطالب بإطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على الشوارع والمدارس تكريما لهم

فرج عامر: احتفاء مصر بملائكة الرحمة أبلغ رد على إساءة الفيلم الهابط يوم وليلة لمهنة التمريض

قضايا الدولة تنعى شهداء القوات المسلحة في سيناء

ترشيحاتنا

حينئذ يرحلون.. ماجد سامي يوجه رسالة لـ عمرو الجنايني بشأن عودة مسابقة الدوري

مجلس الدولة: دخول المحاكم لأصحاب الشأن فقط.. ونطبق جميع الإجراءات لمواجهة كورونا

فيديوجراف.. صيدليات لـ بيع أدوية علاج فيروس كورونا

العروض تنهال على كابوريا لاعب الزمالك

رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور

انتكاسة كبيرة لـ الصحة العالمية.. ألمانيا تعقب على قرار ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد

من مقابر لسكان القاهرة إلى أكبر مقر تجارى.. شارع عبد العزيز أنشأه الخديو إسماعيل رشوة للوالى العثمانى