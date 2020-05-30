محمد العرقان يضع اللمسات النهائية لأغنية شارموفرز الجديدة

انتهي المطرب الشاب محمد العرقان والشهير بـ "مو" عضو فريق شارموفرز من وضع اللمسات النهائية على الشكل الموسيقي لمجموعة من الأغاني الجديدة لـ فرقة شارموفرز.





ويقدم الفريق فى الفترة القادمة مجموعة من الأغاني بشكل مختلف وجديد عن ما قدمته الفرقة من قبل فى أعمالها السابقة.





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ومن المتوقع طرح الأغانى خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالموسيقى وذلك عبر موقع اليوتيوب.



