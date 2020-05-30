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رياضة

وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء الصالة المغطاة بـ 6 أكتوبر.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع، حيث من المقرر أن تستضيف الصالة إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد الذى تستضيفه مصر.

قام الوزير بجولة داخل مشروع إنشاء الصالة شملت جميع الانشاءات التى تضمها منها الصالة الرياضية المكونة من مقصورة رئيسية لكبار الزوار ومدرجات تسع لعدد 4500 مقعد، وغرف اللاعبين، وصالة تدريب، ونادي صحي للمنتخبات، والمبنى المخصص كمقر رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمعدل الإنجاز الذى تحقق حتى الآن في مشروع إنشاء الصالة والذي شارف على الانتهاء، مشيرًا إلى أن الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر تعد مفخرة وإضافة وصرحا جديدا للرياضة المصرية، وتم إنشاؤها على طراز رفيع راعي توافر المعايير الدولية في كل مكوناتها الإنشائية.

وأوضح الوزير أنه جار الانتهاء من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصالات المغطاة المقرر لها استضافة منافسات مونديال العالم لكرة اليد، ويتم موافاة الاتحاد الدولي لكرة اليد بكل المستجدات فيما بتعلق بهذا الأمر بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد؛ للتأكيد على أن مصر على أهبة الاستعداد لاستضافة المونديال العالمي مع توفير كل الاستعدادات اللوجستية والإدارية والفنية والتنظيمية للمونديال.
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