AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يوضح أسباب الزيادة.. أستاذ باطنة: تسجيل أكثر من ألف إصابة أمر متوقع

السبت 30/مايو/2020 - 03:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد الدير، أستاذ الباطنة وأمراض الدم والمناعة، إن التزايد فى الأعداد المسجلة وتسجيل ألف حالة إصابة حاليا بكورونا فى مصر كانت متوقعة، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى زيادة عدد السكان بها.


وأضاف "الدير"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك دولا أقل بكثير فى عدد السكان فى مصر، وتسجل نفس عدد حالات الإصابة بالفيروس، داعيا جميع المواطنين إلى الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.


وأشار إلى أنه تم الاستعداد لازدياد تلك الحالات فى إطار علمى وموضوعى، لافتا إلى أنه فى إطار الغلق الجزئى الذى اتخذته البلاد، فإنه من المتوقع أن تتزايد الأعداد، حيث إن دور الجانب العلمى والطبي هو محاولة وقف زيادة الأعداد الحادة.


وأوضح أن زيادة الأعداد بمعدل حاد تسبب الضغط على المنظومة الصحية وتؤدى إلى حدوث مشاكل، إلا أنه فى حالة استمرار تزايد الأعداد فى إطار منتظم وغير سريع ستؤدى إلى وجود جزء كبير جدا من المواطنين لديه جهاز مناعى قوى للتصدى لكورونا وانحساره.


وأفاد بأن الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مهمة جدا لانحسار الفيروس، كما أن الحكومة تعمل الآن على مراقبتها والالتزام بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أمراض باطنة: عقار ريمديسفير يقلل مدة علاج المصابين بفيروس كورونا

استشاري باطنة يكشف كيفية تحقيق التوازن بين الاقتصاد والصحة المرحلة المقبلة

خالد سمير: زيادة المقبولين بكليات الطب يقلل من جودة التعليم.. والحل في تحسين رواتبهم

أطباء يحذرون: الكمامة الدوارة خطر وتنقل الأمراض بسهولة ..فيديو

بعض الحالات بلا أعراض.. استشاري باطنة ومناعة: مرض كورونا له درجات مختلفة من الإصابة..فيديو

أستاذ مناعة: انخفاض إصابات كورونا يرتبط بالالتزام بالإجراءات الوقائية

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل مديحة يسرى.. تعرف على عدد زيجات سمراء النيل

برلماني: أتوقع عودة حركة الطيران في مصر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة

بسبب كسر بأحد الخطوط.. انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل والمريوطية

وفاة 4 أطفال وجدتهم.. الداخلية تكشف تفاصيل حريق شقة الدقي

كان أحد أبطالها.. نعيم عيسى أثناء مشاهدته مسرحية ريا وسكينة.. فيديو

إقصاء فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي من منصبه بسبب الجبلاية..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد