يوضح أسباب الزيادة.. أستاذ باطنة: تسجيل أكثر من ألف إصابة أمر متوقع

قال الدكتور محمد الدير، أستاذ الباطنة وأمراض الدم والمناعة، إن التزايد فى الأعداد المسجلة وتسجيل ألف حالة إصابة حاليا ب كورونا فى مصر كانت متوقعة، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى زيادة عدد السكان بها.









وأضاف "الدير"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك دولا أقل بكثير فى عدد السكان فى مصر، وتسجل نفس عدد حالات الإصابة بالفيروس، داعيا جميع المواطنين إلى الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.









وأشار إلى أنه تم الاستعداد لازدياد تلك الحالات فى إطار علمى وموضوعى، لافتا إلى أنه فى إطار الغلق الجزئى الذى اتخذته البلاد، فإنه من المتوقع أن تتزايد الأعداد، حيث إن دور الجانب العلمى والطبي هو محاولة وقف زيادة الأعداد الحادة.









وأوضح أن زيادة الأعداد بمعدل حاد تسبب الضغط على المنظومة الصحية وتؤدى إلى حدوث مشاكل، إلا أنه فى حالة استمرار تزايد الأعداد فى إطار منتظم وغير سريع ستؤدى إلى وجود جزء كبير جدا من المواطنين لديه جهاز مناعى قوى للتصدى لكورونا وانحساره.









وأفاد بأن الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مهمة جدا لانحسار الفيروس، كما أن الحكومة تعمل الآن على مراقبتها والالتزام بها.



