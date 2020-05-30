محافظ سوهاج يتفقد تجهيزات استراحة الأطباء بمركز إعداد القادة

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تجهيزات ااستراحة الأطباء بمركز إعداد القادة التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة ناصر بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم بعض المقار التابعة لوزارة الشباب والرياضة لتكون تحت تصرف وزارة الصحة في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتفقد محافظ سوهاج غرف الاستراحة المجهزة بـ 60 سرير والأثاث اللازمة للمعيشة، موكدا على أهمية التهوية الجيدة للاستراحة، واجراء أعمال التطهير والتعقيم لها بشكل دوري .

وأكد الفقي، وقوف الدولة ودعمها الدائم لجيش مصر الأبيض من أطباء وممرضين ومسعفين لانهم الجنود الحقيقيون على جبهة كورونا الأمامية، مشيرا إلى أن الدولة تبدأ اليوم أولى خطوات خطة التعايش مع الفيروس لمحاصرته والحد من إنتشاره، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خاصة في التجمعات.

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