مستمرون لآخر نفس .. رسالة مؤثرة من مدير العزل بتمى الأمديد .. فيديو

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وتابع :" ونحن مستعدون للتضحية من أجل أن يتعافوا فهى رسالتنا وأمانة لن نتركها".





ووجه نصيحة لأبناء مصر قائلا" الوقاية خير من العلاج ، فعليكم بالألتزام بالأجراءات الاحترازيه من ارتداء كمامات وجوانتيات كذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى ، كل ذلك من اجل الحفاظ على نفسه وغيره".





وواصل" هذا الوطن يستحق منا كل حب وتضحية، ونحن لن نتخلى عن دورنا تجاه كل مصاب، وهنا الجميع فى خدمة كل المصابين والحمد لله تم شفاء حالات عديدة منها من شفى من فيروس كورونا ومنهم من بالعزل بالمدينة الجامعية بمدينة المنصورة".