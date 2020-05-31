مستمرون لآخر نفس .. رسالة مؤثرة من مدير العزل بتمى الأمديد .. فيديو

أكد الدكتور أحمد الدسوقى مدير الحجر الصحى بتمى الأمديد أن الطاقم الطبى من أطباء وتمريض بالمستشفى كلهم فى خدمة مصر وانهم يقومون بأدوارهم على أكمل وجه، كل ذلك للوقوف مع أبناء مصر إلى أن يتم شفاء كل مصاب".
وأضاف قائلا" المصابون يتحسنون بشكل يبعث على الأمل، خاصة أن الدقهلية من أكثر المحافظات التى بها نسبة شفاء عالية".
وواصل" هذا الوطن يستحق منا كل حب وتضحية، ونحن لن نتخلى عن دورنا تجاه كل مصاب، وهنا الجميع فى خدمة كل المصابين والحمد لله تم شفاء حالات عديدة منها من شفى من فيروس كورونا ومنهم من بالعزل بالمدينة الجامعية بمدينة المنصورة".
ووجه نصيحة لأبناء مصر قائلا" الوقاية خير من العلاج ، فعليكم بالألتزام بالأجراءات الاحترازيه من ارتداء كمامات وجوانتيات كذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى ، كل ذلك من اجل الحفاظ على نفسه وغيره".
وأضاف قائلا" المصابون يتحسنون بشكل يبعث على الأمل، خاصة أن الدقهلية من أكثر المحافظات التى بها نسبة شفاء عالية".
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وتابع :" ونحن مستعدون للتضحية من أجل أن يتعافوا فهى رسالتنا وأمانة لن نتركها".
وواصل" هذا الوطن يستحق منا كل حب وتضحية، ونحن لن نتخلى عن دورنا تجاه كل مصاب، وهنا الجميع فى خدمة كل المصابين والحمد لله تم شفاء حالات عديدة منها من شفى من فيروس كورونا ومنهم من بالعزل بالمدينة الجامعية بمدينة المنصورة".
ووجه نصيحة لأبناء مصر قائلا" الوقاية خير من العلاج ، فعليكم بالألتزام بالأجراءات الاحترازيه من ارتداء كمامات وجوانتيات كذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى ، كل ذلك من اجل الحفاظ على نفسه وغيره".