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برلمان

برلماني: أبطال جيش مصر الأبيض وضعوا مخططات شياطين الإرهاب تحت أقدامهم

السبت 30/مايو/2020 - 03:28 م
الأطقم الطبية
الأطقم الطبية
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فريدة محمد

أعلن النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، دعمه الكامل لأطقم مصر الطبية التي تتصدى بكل بسالة وشجاعة لجائحة فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد"، مؤكدا أن أبطال جيش مصر الأبيض وضعوا مخططات شياطين جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تحرضهم على تقديم استقالاتهم، تحت أقدامهم.


وقال "المسعود" فى بيان له أصدره اليوم إن مصر كلها تقف خلف جيش مصر الأبيض الذي يقدم جهودًا جبارة وكبيرة في مواجهة فيروس كورونا، ووصل الأمر بهم أنهم يقدمون أرواحهم فداء لمصر ولإنقاذ المصابين من فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع من ينتمون للمنظومة الصحية المصرية أكدوا للرأى العام المصرى بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية أنهم لا يقلون بسالة عن البواسل الأبطال من صقور وأبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية الذين يواجهون الإرهاب على الحدود المصرية وفى جميع أنحاء ومحافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى مصر فكلا منهم يضحي بروحه ونفسه في معركة هدفها حماية الوطن والبلاد.


ووجه النائب محمد المسعود تحية قلبية لجيش مصر الأبيض لعدم استماعهم لأصوات الفتنة من جماعة الإخوان الإرهابية وعدم الانسياق خلف دعوات الخارجين عن الاصطفاف الوطني والذين لهم أهداف خاصة من شأنها بث الفرقة بين الأطقم الطبية وبين مؤسسات الدولة من جهة والمواطنين من جهة أخرى، مؤكدا أن هذا الموقف الوطنى المشرف والحاسم من اعضاء المنظومة الصحية المصرية هو موقف الـ 100 مليون مصرى الذين يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

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