محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات ارتداء الكمامات مع رؤساء المراكز

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية وبين السائقين والركاب.





وكان ذلك ضمن خطة الدولة التي تهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.





ووجه محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتواجد الميداني بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وادارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات،إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.





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وكلف محافظ الدقهلية، بضرورة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة إغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة، إضافة إلي متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة في المواعيد المحددة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



