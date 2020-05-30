أخبار الرياضة.. حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك..ورسالة تركي آل الشيخ لشعب مصر

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وجاءت كالتالي :





قال الدكتور صالح اليامي، وكيل اللاعبين المعتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموعد المقترح من قبل الإدارة، لاستئناف مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والمعلن بشكل مبدئي في العشرين من أغسطس المقبل.





وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة إلى الشعب المصري، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك".





حسم عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة مصير إغلاق مقر الاتحاد بالجزيرة وفرض الحجر الصحي على العاملين فيه لمدة ١٤ يوما.





تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب فولكسفاجن ارينا، معقل فريق فولفسبورج، حيث يستضيف منافسه اينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى الألماني.





تمسك يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بفكرة التعاقد مع تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه، على جونيور أجايي لاعب الفريق، بسبب ظهوره إعلاميا من دون الحصول على موافقة النادي.





قالت تقارير صحفية، إن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أجلت البت في طعن نادي الوداد المغربي، ضد الترجي التونسي وضد قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الجلسة التي عقدتها أمس، الجمعة 29 مايو الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى كل الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في هذه القضية.





أعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم وفاة فرانس رومان جوزمان لاعب منتخب بوليفيا، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا.





حسم عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مصير سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادى الزمالك، حال صدور قرار لصالح نادي الوداد البيضاوي فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي.





استقر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تكليف المستشار نصر عزام لمناقشة أزمة لافتة نادي القرن، والتي تمت إزالتها يوم الأربعاء الماضى بعد مطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بضرورة إزالة اللافتة التي تم تعليقها في الفترة الأخيرة.





تسببت تعديلات لائحة النظام الأساسي التى تجريها اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى فقدان المغربي فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منصبه فى عام ٢٠٢١.





وجه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة رسالة إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم، بشأن عودة مسابقة الدوري.





كشفت تقارير إسبانية عن أن رابطة الدوري الإسباني، تدرس عودة الجماهير إلى الملاعب في مباريات البطولة بشكل تدريجي بداية من شهر سبتمبر المقبل.