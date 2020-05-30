طارق الشناوى: الفنانون كانوا يوقعون الأعمال الفنية بعد التأكد من مشاركة حسن حسني.. فيديو

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إنه كتب فى كتاب "المشخصاتى" عن الفنان الراحل حسن حسنى ، لافتًا إلى أن الفنان الراحل كان متألقًا وكان ناظر مدرسة جيل ما بعد عادل إمام وسعيد صالح وتتلمذ على يده الكثير منهم هانى رمزى ورامز جلال ومحمد سعد.









وأضاف الناقد الفنى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن الفنان الراحل كان يتعامل مع كل فنان بكل حب وعطاء سواء فى المسرح أو السينما، مشيرًا إلى أن الكثير من الفنانين لم يكونوا يوافقوا على المشاركة فى العمل الفنى إلا بعد رؤية توقيع حسن حسنى على العمل.









وأوضح أن وجود الفنان الراحل حسن حسنى كان يضيف لأى عمل فنى، مؤكدًا أن الفنان الراحل قدم 490 عملا ما بين مسرح ودراما وسينما، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل كانت لديه نغمة مميزة تميزه فى عمله وكان يتقمص الشخصيات بجدارة.









وأكد أن الفنان الراحل كان مميزا جدًا وتعامل مع كبار المخرجين فى تاريخ الفن المصري، مشيرا إلى أن حسن حسنى كان لديه موهبة مميزة.









وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه منذ قليل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم.









وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.



