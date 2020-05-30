ابني خليفة محمد صلاح.. أيمن الكاشف يستقبل مولوده بالتعليق الرياضي.. فيديو

يعتبر حضور الزوج للولادة أمر في غاية الاهمية لدى الزوجات، بعتباره حدث مهم في حياتهم الزوجية والاسرية واستقبال مولودهم سويا والولادة حدث في غاية الاهمية لدى الزوجة أكثر من الزوج.
وحضر أيمن الكاشف، المعلق الرياضي ، ولادة ابنه هشام من داخل غرفة العمليات في أجواء طريفه وممتعة وهو يعلق " ها قد جاء نجم النجوم".
وقال أيمن الكاشف، خلال فيديو مسجل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها أول طالعة جوية لنجم النجو، ولقبه بالاتش نظرا لتسميته هشام أيمن الكاشف.
وشبه أيمن الكاشف مولوده الجديد بالنجم محمد صلاح قائلا " خليفة محمد صلاح " واستقبل مولوده بفرحة تطل من عينيه.
https://www.facebook.com/866991863418466/posts/2945891072195191/
وحضر أيمن الكاشف، المعلق الرياضي ، ولادة ابنه هشام من داخل غرفة العمليات في أجواء طريفه وممتعة وهو يعلق " ها قد جاء نجم النجوم".
وقال أيمن الكاشف، خلال فيديو مسجل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها أول طالعة جوية لنجم النجو، ولقبه بالاتش نظرا لتسميته هشام أيمن الكاشف.
وشبه أيمن الكاشف مولوده الجديد بالنجم محمد صلاح قائلا " خليفة محمد صلاح " واستقبل مولوده بفرحة تطل من عينيه.
https://www.facebook.com/866991863418466/posts/2945891072195191/