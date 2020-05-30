وداعاً ياعمنا كلنا.. تامر حبيب ينعي الراحل حسن حسني

نعى السيناريست تامر حبيب الراحل حسن حسني وكتب عبر حسابه على "فيسبوك "وداعًا عم حسن... وداعًا يا عمنا كلنا.





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يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 89 عامًا وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركاته الفنية في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق.





وشارك حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.





ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".