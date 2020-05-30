27 يونيو الحكم في دعوى غلق مكتب قناة BBC بمصر





وأوضح سمير صبري مقيم الدعوى، أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها ، وذلك منذ أكثر من 73 عامًا ، وضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط ، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.





وأضاف صبري ان هذة القناة دَلست علي المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لإدعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.