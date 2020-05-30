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رياضة

مسئولية اتحاد الكرة.. أحمد مجاهد يطالب بإعلان خارطة طريق لمستقبل النشاط الكروى والانتخابات

السبت 30/مايو/2020 - 05:42 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسرى غازى
طالب المهندس أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق، اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بضرورة وضع خارطة طريق بشأن استئناف النشاط الرياضى والانتخابات.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف شهر يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وقال المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "بات من الضروري على مسئولي الاتحاد الاعلان عن خارطتي طريق الأولى بشأن النشاط الكروي و مستقبله و الثانية تخص لائحة النظام الاساسي ثم الانتخابات حتى موعد تسليم الاتحاد".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.
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