قطاران لإنهاء الزحام .. الهدوء يعود الى محطة سكة حديد ملوي

وعلق عامر طه آدم، رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي، بمحافظة المنيا على التكدس الكبير بين مواطنى المركز على رصيف محطة السكة الحديد قائلا: إن ذلك نتيجة انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعدم توفر القطارات المتميزة أمام المستقلين.
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وأضاف آدم أنه تم التنسيق بين مجلس مدينة ملوى وسكة حديد ملوى وأسيوط، وتم توفير قطارين مميزين وآخر مكيف للقضاء على زحام المواطنين.
وذكر عامر: حاولنا توفير عدد كبير من سيارات الأجرة أمام المواطنين الكائنين على محطة ملوي، إلا أن عددا كبيرا منهم رفض الاستقلال مفضلًا استقلال القطار لوجود فرق فى الأسعار.
وأشار رئيس مدينة ملوى، إلى أن مجلس مدينة ملوى بصدد تقديم مذكرة إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للمطالبة بتوفير عدد من القطارات المميزة والمكيفة تقف على محطة ملوى حتى نستطيع من خلاله السيطرة على تكدس المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
ومن جانبه أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظه.
رافق المحافظ، خلال جولته، العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمنيا، وشملت الجولة مجمع مواقف جنوب بطريق مصر أسوان، ومجمع مواقف شمال بالإخصاص.
شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
ناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.