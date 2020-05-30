قطاران لإنهاء الزحام .. الهدوء يعود الى محطة سكة حديد ملوي





وعلق عامر طه آدم، رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي، بمحافظة المنيا على التكدس الكبير بين مواطنى المركز على رصيف محطة السكة الحديد قائلا: إن ذلك نتيجة انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعدم توفر القطارات المتميزة أمام المستقلين.





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وأضاف آدم أنه تم التنسيق بين مجلس مدينة ملوى وسكة حديد ملوى وأسيوط، وتم توفير قطارين مميزين وآخر مكيف للقضاء على زحام المواطنين.





وذكر عامر: حاولنا توفير عدد كبير من سيارات الأجرة أمام المواطنين الكائنين على محطة ملوي، إلا أن عددا كبيرا منهم رفض الاستقلال مفضلًا استقلال القطار لوجود فرق فى الأسعار.





وأشار رئيس مدينة ملوى، إلى أن مجلس مدينة ملوى بصدد تقديم مذكرة إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للمطالبة بتوفير عدد من القطارات المميزة والمكيفة تقف على محطة ملوى حتى نستطيع من خلاله السيطرة على تكدس المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.





ومن جانبه أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظه.

رافق المحافظ، خلال جولته، العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمنيا، وشملت الجولة مجمع مواقف جنوب بطريق مصر أسوان، ومجمع مواقف شمال بالإخصاص.

شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

ناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.