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اقتصاد

بسبب كورونا.. تراجع صافي أرباح بنك بي سي بي المغربي 39٪ في الربع الأول من 2020

السبت 30/مايو/2020 - 05:33 م
عملات مغربية
عملات مغربية
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رويترز
أعلن البنك الشعبي المركزي (بي.سي.بي)، أحد أكبر البنوك المغربية، انخفاض صافي أرباحه بنسبة 39 بالمئة خلال الربع الأول على أساس سنوي، مشيرا إلى أن ذلك جاء بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

وبلغ صافي دخل البنك خلال فترة الثلاثة أشهر 470 مليون درهم مغربي (48 مليون دولار)، فيما ارتفع صافي الدخل المصرفي بنسبة واحد بالمئة إلى 4.3 مليار درهم مغربي.

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 وانخفضت تكلفة المخاطر بنسبة 2.4 بالمئة إلى 751 مليون درهم مغربي.

وجمع بنك (بي.سي.بي) 1.8 مليار درهم مغربي في صورة ودائع خلال الفترة نفسها، لتصل حصته في السوق إلى 26.3 بالمئة.
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