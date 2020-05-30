الانطلاقة الخميس.. خالد العوامى يقدم "مساء القاهرة" على الحدث اليوم

يستعد الكاتب الصحفى خالد العوامى لخوض تجربة إعلامية جديدة، حيث يقدم برنامجا جديدا على قناة الحدث اليوم تحت عنوان “مساء القاهرة”.





وتنطلق أولى حلقات البرنامج الخميس المقبل الرابع من يونيو ، حيث يذاع مرتين فى الأسبوع يومى الخميس والجمعة .





ويناقش البرنامج مجموعة متنوعة من القضايا المحورية التى تشغل بال المواطن المصري خلال الآونة الأخيرة سواء القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.





وأكد خالد العوامي أن المعايير المهنية والأخلاقية، ستكون هي الحاكمة لكل ما سيتم مناقشته خلال حلقات برنامج "مساء القاهرة"، وذلك في إطار موضوعي وطني يعلي من الشأن العام.