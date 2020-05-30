AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تميز بين إخوته الستة وظهر لديه الحس السياسى فى سن مبكرة وقاد بلاده للاستقلال.. قصة أول طبيب بيطري رئيسا لجمهورية جامبيا

السبت 30/مايو/2020 - 08:55 م
الحاج داودا كَيْرابا
الحاج داودا كَيْرابا جاوارا الأب الروحى لشعب جامبيا
Advertisements
أمينة الدسوقى
أن تكون طبيبا بيطريا، مسالما هادئا،هذا كله لايمنعك من دخول المعترك السياسي أو يشكل لك حائط صد أمام طموحات الوصول إلى مناصب عليا فى الدولة، هذه الكلمات تنطبق تماما على الحاج داودا كَيْرابا جاوارا الأب الروحى لشعب جامبيا وأول رئيس لها بعد الاستقلال.. فما هى قصة هذا الرجل الذي مازالت صورته عالقة فى أذهان شعبه.


ليس مهما كم عاش الإنسان على الأرض لأن المهم هو ماذا قدم الإنسان خلال حياته، جاوارا قدم حياته لازدهار شعبه واعلاء راية بلده جامبيا، وعليه ظل اسمه باقيا عبر التاريخ.

بداية جاوارا وتميزه عن غيره كانت منذ صغره فأبوه اختاره من بين إخوته الستة من أجل استكمال الدراسة فى المدرسة الابتدائية ببلدان باراجالى، ثم درس العلوم في كلية "أشيموتا" لمدة عامين وبعدها التحق ب "جامعة جلاسكو" عام 1948م لدراسة الجراحة البيطرية.

خلال سنوات دراسته ظهر الحس السياسي لدى جاوارا حيث كان رئيسا لاتحاد الطلاب الآفارقة فى جامعة جلاسكو وبعد انتهاء دراسته حصل جاوارا على لقب طبيب بيطري في عام 1953م، ثم عاد لخدمة وطنه ليعمل كطبيب بيطرى حكومي.


إقرأ أيضا:


كان عمل جاوارا ينصب داخل قري ومناطق ريفية، هذه المناطق جعلت جاوارا يشعر بالآلام التى يعيشها سكان الريف، بالرفاهية والترف أشياء متاحة لسكان المدن فقط وعليه ثار داخل جاوارا، الشخص السياسي الذي يأبي الظلم فانضم إلى حزب شعب المحمية والذي تم تغير اسمه بعد ذلك إلى حزب الشعب التقدمي، بل وبعد فترة وجيزة أصبح هو قائد الحزب.

وبعد أن خاض جاوارا المعترك السياسي استطاع أن يخوض أيضا انتخابات الهيئة التشريعية الجامبية عام 1960 وفاز بمقعد بها، ثم تم اختياره كوزير للتعليم إلا أنه استقال من منصبه عام 1961.

وبعد عام واحد من الاستقالة وبالتحديد فى عام 1962 استطاع جاوارا أن يتقلد منصب رئيس الوزراء فى البلاد إلا أنه لم ينس أن بلاده تحت سيطرة الاستعمار البريطاني  وعليه سعى لأن تكون جامبيا دولة ذات سيادة الشعب هو المتحكم فى مصيره وليس قوي استعمارية تتخذ قرارات وفق أهوائها.

ففي عام 1965م، قاد جاوارا بلاده إلى الاستقلال، وتم انتخابه كأول رئيس لجمهورية جامبيا من عام 1970م، واستمر فى الحكم إلى أن تم الإطاحة به إثر انقلاب عسكري عام 1994.

عاش جاوارا فى وطنه إلى أن توفي فى 2019 عن عمر يناهز 95 حول وفات، ولكن لم يذكر التاريخ داودا كَيْرابا جاوارا إلا بكل الخير ومدى تضحيته لتحيا جامبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيجيريا الإنسانية.. رجال أعمال يقفون مع وطنهم ويتبرعون لمواجهة فيروس كورونا

أول طبيب فى بلده.. قصة رئيس تولى حكم سيراليون بفوز ساحق

الموت أو الوطن.. قصة بطل أفريقي ناضل لتحيا بلاده.. تعرف عليه

نساء ضد الكسر.. قصة صعود المرأة الأفريقية للعالمية.. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

تخلى عن السلطة بإرادته.. قصة رئيس حظي بتأييد شعبي لمدة 20 عاما

ترشيحاتنا

الجار كلمة السر.. كشف غموض واقعة السطو المسلح على تاجر مصوغات ببني سويف

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد

قلق وخوف في الزمالك بسبب لافتة نادي القرن واستخدام شعار الكاف

يعالج في المستشفى.. إصابة النائب عمر وطني بفيروس كورونا

هل النقاب بديل لـ الكمامة في مواجهة كورونا؟.. الصحة السعودية تجيب

اخبار الفن .. انهيار زوجة حسن حسني .. وسعد الصغير يهاجم الفنانين .. عدد زيجات مديحة يسرى فى ذكرى وفاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء ومكشوف.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ 10 فساتين مختلفة

بـ لون شعر جديد.. مايا دياب تتألق بإطلالة كلاسيكية

دراسة فرنسية.. دواء الروماتيزم أثبت نجاحه بنسبة 73% فى علاج كورونا