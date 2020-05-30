مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة

وزع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزراة الصحة بمطروح الأدوية علي المخالطين لاحد اصابات فيروس كورونا بقرية بهي الدين التابعة لواحة سيوة.





وقام وكيل وزارة الصحة بتعريفهم كيفية وطريقة تناول الادوية وذلك بالتعاون مع فريق الوحدة الصحية بالمنطقة وباستخدام سيارة العيادة المتنقلة.









وأشار انه تم أيضا تكثيف اعمال التطهير والرش بمواقع حالة الاصابة بفيروس كورنا بأحد الأفران الخاصة بمدينة مرسى مطروح ، حيث قامت مديرية الصحة بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح بأعمال رش وتعقيم للمخبز ومنزلي الحالتين المصابتين في شارع العمده فرج وشارع الإمام مالك بمدينة مرسى مطروح لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



