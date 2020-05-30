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محافظات

مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة

السبت 30/مايو/2020 - 07:10 م
مدير الصحة بمطروح
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية علي المخالطين لمصابي كورونا
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وزع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزراة الصحة بمطروح   الأدوية علي المخالطين  لاحد اصابات فيروس كورونا  بقرية بهي الدين التابعة لواحة سيوة.

وقام وكيل وزارة  الصحة بتعريفهم كيفية وطريقة تناول الادوية  وذلك بالتعاون مع  فريق الوحدة الصحية بالمنطقة وباستخدام سيارة العيادة المتنقلة.


وأشار انه تم أيضا   تكثيف اعمال التطهير والرش بمواقع حالة الاصابة بفيروس كورنا بأحد الأفران الخاصة  بمدينة مرسى مطروح ، حيث  قامت مديرية الصحة بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح بأعمال رش وتعقيم للمخبز ومنزلي الحالتين المصابتين في شارع العمده فرج وشارع الإمام مالك بمدينة مرسى مطروح لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 من ناحية اخري أكد عبد الغني  انه تم تنظيم  فاعليات تدريب فريق مكافحة العدوي بمستشفي العلمين النموذجي للفريق الطبي علي ارتداء و خلع  الواقيات الشخصية و غسيل وتطهير  الأيدي  و مراقبة سير العمل بسياسات مكافحة العدوي و الإلتزام بها من قبل الفرق الطبية حفاظا عليهم .
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة
مدير الصحة بمطروح يوزع الأدوية على المخالطين لمصابي كورونا بسيوة
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