المتهمون باستغلال الأطفال يعترفون: نستقطب الصبية ونستخدمهم فى السرقة

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المحامى العام الأول، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى استغلال أطفال الشوارع الأحداث، و ارتكاب وقائع سرقة من داخل السيارات بمنطقة شبرا مصر ، كما أمرت بإيداع الأطفال دور الرعاية وحبس المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب هذه الواقعة وغيرها من الوقائع المشابهة بتحريض من عاطلين أحدهما له معلومات جنائية.

وبعد ضبط المحرضين أقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما.

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كما اعترفوا باستغلال الأطفال ال 3 فى ارتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها .





بداية الواقعة كانت بتلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا وملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط "3 أطفال احداث" وذلك عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، وطفاية حريق من داخل سيارة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيقات ، والتى أمرت بإيداع الأطفال الضحايا دور الرعاية وحبس المتهمين.