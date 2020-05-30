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اقتصاد

رغم نموه عالميا.. خبير مالي: قطاع التكنولوجيا فى مصر لم يستفد من أزمة كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 06:59 م
تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات
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علياء فوزي
قال الخبير المالى محمد سعيد ، رئيس شعبة شركات البرمجيات ، إن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات فى مصر لم يستفاد من أزمة فيروس كورونا رغم نموه عالميا.

أضاف سعيد ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الشركات المحلية العاملة فى القطاع لم تنجح فى تفديم اى مبادرات جماعية من شأنها تحقيق مكاسب من أزمة كورونا.

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تابع " شهدنا موجه من إخفاقات شركات تكنولوجيا المعلومات خلال الثلاث شهور الماضية، ومنها من أشهر افلاسه وأخرى قامت بتسريح موظفينها و التى استمرت حتى الان خفضت مرتبات العاملين ".

وأكد سعيد ، أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات كانت لديها فرص هائلة للنمو و مساعدة الاقتصاد المصرى لتجاوز الازمة الحالية.


اشار سعيد ، الى عدد قليل من شركات القطاع فى مصر استطاعت العمل بشكل فردى للوصول الى السوق و استغلال فترة الحظر بتقديم منتجات تكنولوجية للمستخدمين كتطبيقات توصيل السلع من المتاجر و الصيدليات و غيرها الى المنازل و التعليم اون لاين.

ارجع سعيد ، اخفاق القطاع الى عدم وجود قاعدة بيانات توضخ عدد الشركات العاملة فضلا عن غياب اى اتصالات بين اطراف القطاع و لا توجد مظلة موحدة يعمل الجميع تحتها بل عمل فردى غير منظم.



اوضح سعيد ، أن هناك مساعى من الدولة لدعم القطاع من خلال اصدار تشريعيات و حوافز  لجذب الاستثمارات و بناء كوارد مصرية مميزة و لكن يظل عدم حصر البيانات و غياب المعلومات اكبر تحدى يواجه القطاع .

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