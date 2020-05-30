عمره ٩٠ عاما.. شفاء مسن من كورونا بعزل تمى الأمديد بالدقهلية

شهدت مستشفى العزل بتمى الامديد بمحافظة الدقهلية حالة شفاء فريدة ومميزة وهى لمسن يبلغ من العمر ٩٠ عاما حيث شفى من فيروس كورونا ويدعى محمد حسن ، عقب تلقيه العلاج بالمستشفى .





وأكد مصدر طبى بالمستشفى ان المريض جاء يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة وكحة .





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وتم استقباله منذ عدة ايام وتم اعطاؤه علاج والتزامه بإجراءات احتزارية مشددة .





واضاف بان المسن كان من المرضى المميزين من حيث النفسية والابتسامة الملازمة له.





فيما احتفل الطاقم الطبى الذى يبذل جهد كببر لعلاج المصابين بالمسن الذى اعرب عن سعادته بشفائه حيث اصيب بالفيروس من احد المخالطين.