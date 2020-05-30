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ديني

ما حكم قول كورونا ملعون .. عالم أزهري يجيب

السبت 30/مايو/2020 - 06:44 م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
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عبد الرحمن محمد
تلقى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا سؤالا يقول صاحبه: " هل يجوز سب المرض وما حكم قول مرض كورونا ملعون ؟

رد الشيخ عبد الحميد قائلا:  لا يجوز ذلك ،والدليل عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف من الحمى فقال لها ( ما لك يا أم السائب تزفزفين ؟ فقالت : الحمى لا بارك الله فيها ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما تذهب النار خبث الحديد ) رواه البخاري .

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حكم من يسب الزمان أو الدهر

وأكد الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، أنه يحرم على المسلم سب الدهر، مستشهدًا بالحديث القدسى الذي يقول "الناس تسب الدهر وأنا الدهر بيدى تقلب الليل والنهار".

وأوضح جمعة خلال فتوى مسجله له عبر صفحته الرسمية قائلا: ، أن الناس تلوم الوقت دائًما فيجب عليهم أن يلوموا أنفسهم على ما يفعلونه فى حق أنفسهم.

واكد المفتي السابق أنه ليس للوقت ذنب في هذا، لأن ما يحدث لهم ما هو إلا نتيجة أفعاله ، مشيرا الى أنه  يجب على الناس أن يغيروا من أنفسهم بدلًا من أن يقضون وقتهم فى لوم الزمان.

حكم سب الدين

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة البحوث الشرعية بدار الإفتاء، إن من يسب الدين يكون على خطر الخروج عن ملة الإسلام، مؤكدًا أن من قصد سب الدين الذي قال عنه الله تعالى «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» آل عمران، فقد كفر.

وأوضح«ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم سب الدين؟ أن سب الدين يجري أحيانًا على ألسن الفساق، ليس بقصد سب الدين (الذي هو الملة والعقائد)، بل يقصد به سب أخلاق الذي أمامه أو هو نوع من الشتم بحسب اعتقاده، مشيرًا إلى أنه وإن لم يخرج عن الملة بالكفر، فإن فعله فسوق، يجعله على خطر عظيم من مفارقة الدين.

وأضاف أن الإنسان قد يكون أشقى أهل الأرض بكلمة تخرج من فِيه، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ» متفق عليه.
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