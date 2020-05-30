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رياضة

عقد قرآن محمد إيهاب نجم رفع الأثقال اليوم.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن محمد ايهاب نجم منتخب مصر لرفع الاثقال عن عقد قرانه اليوم السبت معربا عن سعادته بتلك الخطوة 

ونشر محمد ايهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صوره له بصحبة زوجته

وعلق : " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. بتوفيق من الله تم عقد قران على سنة الله و رسوله لمن أرتضيت دينها و خلقها و قلبها و جبر الله خاطري بها لتشاركني مشوار العمر على الآنسه "نورهان محمد مكرم" .. 

واضاف : "اللهم أرزقني برها و اجعلها لي كما أحب و اجعلني لها كما تحب و اجعلنا معًا كما تحب .. اللهم اجعلني لها سندًا و خير رفيق و الفرحه وقت الضيق و لرؤية وجهك فى جنة الفردوس اقصر طريق .. 


وتابع :" اللهم إجعلها لي خير معون وزوجة مصون وسببًا في الرزق الحلال و البنون .. أسعد الله قلوبكم .. ستكتمل فرحتي بطيب دعائكم .. بحبكم وعقبال عندكم ❤ ."

يذكر ان الاتحاد المصري لرفع الأثقال، موقوف لمدة عامين،عقب  ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات بالمنتخب اثناء  بطولة أفريقيا للشباب 2016.

عقد قرآن محمد إيهاب نجم رفع الأثقال اليوم.. صور
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