عقد قرآن محمد إيهاب نجم رفع الأثقال اليوم.. صور





ونشر محمد ايهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صوره له بصحبة زوجته





وعلق : " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. بتوفيق من الله تم عقد قران على سنة الله و رسوله لمن أرتضيت دينها و خلقها و قلبها و جبر الله خاطري بها لتشاركني مشوار العمر على الآنسه "نورهان محمد مكرم" ..





واضاف : "اللهم أرزقني برها و اجعلها لي كما أحب و اجعلني لها كما تحب و اجعلنا معًا كما تحب .. اللهم اجعلني لها سندًا و خير رفيق و الفرحه وقت الضيق و لرؤية وجهك فى جنة الفردوس اقصر طريق ..









وتابع :" اللهم إجعلها لي خير معون وزوجة مصون وسببًا في الرزق الحلال و البنون .. أسعد الله قلوبكم .. ستكتمل فرحتي بطيب دعائكم .. بحبكم وعقبال عندكم ❤ ."





يذكر ان الاتحاد المصري لرفع الأثقال ، موقوف لمدة عامين،عقب ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات بالمنتخب اثناء بطولة أفريقيا للشباب 2016.



