AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب برلماني حول تفعيل منظومة «الفيزا السلعية الحرة»

الأحد 31/مايو/2020 - 04:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن تفعيل منظومة "الفيزا السلعية الحرة"، مطالبا عقد اجتماع يضم اللجنة الاقتصادية ولجنة التضامن الاجتماعى ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة الاقتراح المقدم بشأن طلبه.


وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تفعيل منظومة "الفيزا السلعية الحرة" يستهدف تعظيم الإستفادة من الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين ولتقليل الفاقد وتقليل الحلقات الوسيطة.


وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان:يتم اصدار الفيزا لكل المواطنين المستحقين للدعم وتستخدم الفيزا لشراء الخبز والسلع من المنافذ "المخابز- منافذ بيع السلع" ، وتوضع بها قيمة دعم الخبز كاملة بالإضافة إلى قيمة دعم السلع التموينية.


كما أوضح أن الفيزا السلعية الحرة تتيح للمواطن المستفيد من الدعم حرية اختيار نوع السلعة ذات الأولوية له ولأسرته وحرية تحديد ميعاد الشراء ، وحرية تحديد مكان الشراء ، بالإضافة إلى أنها تضمن له بقاء الرصيد الغير مستخدم فى عمليات الشراء دون قيد لفترة زمنية محددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في شهرين

طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول إدارة وتطوير الثروة التعدينية

خاص| طرح المطهرات وكولونيا 555 على بطاقات التموين أول يونيو

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس متهمين للإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

جريء ومكشوف.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ 10 فساتين مختلفة

للنساء فقط .. هذه العادة تقطع الطمث

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

بكلمات رنانة .. مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعر بمعاناة السود .. كيم كارداشيان تعلن الحرب على العنصرية بعد مقتل فلويد

بكلمات رنانة .. مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل يوميا ؟