طلب برلماني حول تفعيل منظومة «الفيزا السلعية الحرة»

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن تفعيل منظومة "الفيزا السلعية الحرة"، مطالبا عقد اجتماع يضم اللجنة الاقتصادية ولجنة التضامن الاجتماعى ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة الاقتراح المقدم بشأن طلبه.









وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تفعيل منظومة "الفيزا السلعية الحرة" يستهدف تعظيم الإستفادة من الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين ولتقليل الفاقد وتقليل الحلقات الوسيطة.









وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان:يتم اصدار الفيزا لكل المواطنين المستحقين للدعم وتستخدم الفيزا لشراء الخبز والسلع من المنافذ "المخابز- منافذ بيع السلع" ، وتوضع بها قيمة دعم الخبز كاملة بالإضافة إلى قيمة دعم السلع التموينية.







