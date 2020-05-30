AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 08:56 م
شاهد.. محافظ الغربية
شاهد.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة
Advertisements
أحمد على

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.

اقرأ ايضا :شاهد.. محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجان لإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بإزالة الأشجار الموجودة علي قطعة أرض سوف يقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي .

كما تفقد د. رحمي منطقة سبرباي للوقوف علي مدي الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجة بضرورة المتابعة المستمرة بهذه المناطق والشوارع والعمل علي فض التجمعات حفاظا علي صحة سلامة المواطنين.

شارك في الجولة عادل داوود رئيس حي أول ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا.

شاهد.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة.. صور
شاهد.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة.. صور
شاهد.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يأمر بفض سوق اخناواي.. صور

محافظ الغربية يفتتح مدرستين بتكلفة 12 مليون جنيه فى قرى طنطا

شاهد.. محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجان لإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

للحد من كورونا.. شرطة السكة الحديد تتابع ارتداء الكمامات بمحطة قطارات طنطا

ترشيحاتنا

لمرضى السكرى النوع الثاني .. قائمة بـ 10 اصناف بروتين آمنة

كبير خدم مغتصب القاصرات يكسر صمته ويتحدث أول مرة عن الأمير أندرو

ساديو ماني: كلوب يتعامل مع محمد صلاح على أنه ليونيل ميسي

ثالث حالة فى البرلمان.. إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا

مشهد مرعب .. خفافيش ميتة تسقط من السماء فى الهند .. فيديو

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء ومكشوف.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ 10 فساتين مختلفة

بـ لون شعر جديد.. مايا دياب تتألق بإطلالة كلاسيكية

دراسة فرنسية.. دواء الروماتيزم أثبت نجاحه بنسبة 73% فى علاج كورونا