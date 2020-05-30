شاهد.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة.. صور

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.

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وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بإزالة الأشجار الموجودة علي قطعة أرض سوف يقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي .

كما تفقد د. رحمي منطقة سبرباي للوقوف علي مدي الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجة بضرورة المتابعة المستمرة بهذه المناطق والشوارع والعمل علي فض التجمعات حفاظا علي صحة سلامة المواطنين.

شارك في الجولة عادل داوود رئيس حي أول ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا.