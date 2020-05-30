كل الدعم والمساندة له.. مجلس الأهلي يطئمن على رئيس جهاز ألعاب الماء المصاب بكورونا

اطمأن مجلس إدارة الأهلي على حالة العميد وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأجري أعضاء المجلس العديد من الإتصالات مع شقيقه وليد عزت مدرب فريق كرة الماء بالنادي، مؤكدين توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.
وأكد محمود الخطيب رئيس النادي ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا المستجد»، الذي يجتاح العالم.
ومن المقرر أن يعود محمود الخطيب من الساحل الشمالي ليناقش التصور المالي للمرحلة المقبلة، مع خالد الدرندلي أمين الصندوق، وذلك خلال اجتماعهما معًا مطلع الاسبوع المقبل، قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.
ويأتي اجتماع رئيس
النادي هو الثاني في هذا الاتجاه بعد اجتماعه مع الإدارة المالية للاضطلاع على
كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمي المدير المالي ومساعديه
وكذلك الإلتزامات المطلوبة من النادي للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة في
الفروع الثلاثة.
وكان مجلس الإدارة قد
ناقش في اجتماعه الأخير بعض المشروعات الإلكترونية والتي يمكن من خلالها زيادة
موارد النادي خاصة وأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا جمد التدفقات
المالية في المؤسسات الرياضية.