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رياضة

كل الدعم والمساندة له.. مجلس الأهلي يطئمن على رئيس جهاز ألعاب الماء المصاب بكورونا

السبت 30/مايو/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم

اطمأن مجلس إدارة الأهلي على حالة العميد وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وأجري أعضاء المجلس العديد من الإتصالات مع شقيقه وليد عزت مدرب فريق كرة الماء بالنادي، مؤكدين توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.


وأكد محمود الخطيب رئيس النادي ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا المستجد»، الذي يجتاح العالم.


ومن المقرر أن يعود محمود الخطيب من الساحل الشمالي ليناقش التصور المالي للمرحلة المقبلة، مع خالد الدرندلي أمين الصندوق، وذلك خلال اجتماعهما معًا مطلع الاسبوع المقبل، قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

 

ويأتي اجتماع رئيس النادي هو الثاني في هذا الاتجاه بعد اجتماعه مع الإدارة المالية للاضطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمي المدير المالي ومساعديه وكذلك الإلتزامات المطلوبة من النادي للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة في الفروع الثلاثة.

 

وكان مجلس الإدارة قد ناقش في اجتماعه الأخير بعض المشروعات الإلكترونية والتي يمكن من خلالها زيادة موارد النادي خاصة وأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا جمد التدفقات المالية في المؤسسات الرياضية.

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