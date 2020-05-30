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برلمان

برلمانى: خطة التعايش مع فيروس كورونا فى مصر تتماشى مع الوضع الدولى

السبت 30/مايو/2020 - 08:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن التعايش مع فيروس كورونا قائم ولن يكون هناك تراجع فيه، على الرغم من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 1000 إصابة.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحياة لن تتوقف ولابد أن تعود إلى طبيعتها ، لأن الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه ، ويتبقى فقط وعى المواطن.

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أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن خطة التعايش مع فيروس كورونا فى مصر تتماشى مع الوضع الدولى ، بعد إعلان عدد كبير من دول العالم التعايش مع فيروس كورونا.

وجه نصيحة للمواطنين بأن تلتزم المنزل، واذا كان هناك خروج من المنزل للضرورة القصوى فلابد من ارتداء الكمامات والابتعاد عن التزاحم والتجمعات الكبيرة.

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