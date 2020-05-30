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فن

هنضيع.. كليب جديد من ريتشارد الحاج بعد خطر كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 08:12 م
مهرجان هنضيع
مهرجان هنضيع
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محمد نحلة - سعيد فراج
طرح المنتج ريتشارد الحاج كليب أغنية جديدة تحت عنوان "هنضيع"، للمطرب الشاب جورج يعقوب، عبر قناة موسيقى تي في، وعدد من المنصات الرقمية ومنها ستورز آيتونز ، أنغامي ، ديزر ، سبوتيفاي. 

الأغنية من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر جورج يعقوب، كيبورد عز، تصوير عبد الله محمود، مونتاج سلمى عبد الغني، جرافيك ديزاينر تامر مجدي، منتج فني إسلام بيبو. 

من جانبه قال ريتشارد الحاج إن الهدف من الكليب التوعية بضرورة تنفيذ وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية المعلن عنها من الجهات المتخصصة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويلقي الضوء على بعض التصرفات الخاطئة التي يمارسها البعض رغم التحذير بإلزامية تجنبها، موضحًا أن الكليب تم تنفيذه في إطار كوميدي ساخر لايت، لزيادة وعي المواطنين. 
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