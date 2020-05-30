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رياضة

أول إصابة بفيروس كورونا لـ رياضية في العراق

السبت 30/مايو/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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عمر سلامة

أعلن أحمد عزت الموسوي، عضو الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد للكرة الطائرة العراقي، إصابة كوثر عباس، لاعبة الفريق، بفيروس كورونا المستجد، بعد الفحوصات التي خضعت لها.

 

وأوضح الموسوي، عضو الهيئة لوكالة الانباء العراقية، أن الفحوصات التي خضعت لها كوثر عباس جاءت إيجابية، وتأكد إصابتها بفيروس كورونا.

 

وأوضح الموسوي، خلال تصريحات صحفية أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية الكاملة لكوثر، بدخولها المستشفى، مُبينًا أن الهيئة تتابع حالتها باستمرار، خاصًة أنها عنصر مؤثر بالفريق وإحدى لاعبات النادي والإدارة تحرص على مد يد العون لجميع منتسبيها.

 

وبذلك تصبح كوثر عباس، هي أول رياضية عراقية تُصاب بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الشهور الأولى.

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