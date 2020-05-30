محمد زيدان يستعرض مهاراته بالكرة في الشارع.. فيديو





وشارك محمد زيدان جمهوره بصوره جديدة تجمعه بابنه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





بحبك يا أحلي حاجة في حياتي". وعلق محمد زيدان على الصورة : "









وجاءت التعليقات كالاتي : " ربنا يخليهولكم ، منور يا نجم ، ابن الوز عوام ، ماشاء الله شبهك ".





وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.









نشر محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق فيديو له عبر تطبيق "تيك توك" يستعرض من خلالها مهاراته بالكرة في الشارع.