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رياضة

محمد زيدان يستعرض مهاراته بالكرة في الشارع.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق فيديو له عبر تطبيق "تيك توك" يستعرض من خلالها مهاراته بالكرة في الشارع.

وشارك محمد زيدان  جمهوره  بصوره جديدة  تجمعه بابنه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد زيدان على الصورة : "بحبك يا أحلي حاجة في حياتي".


وجاءت التعليقات كالاتي : "ربنا يخليهولكم ، منور يا نجم ، ابن الوز عوام ، ماشاء الله شبهك ".

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند. 


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